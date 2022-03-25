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Раскрыты сроки окончания «эпохи доллара»

Инвестор Сосновский заявил о влиянии заморозки активов России в США на Китай и иные страны

Фото: Pixabay

Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский заявил, что сейчас стала распространенной риторика об окончании «эпохи доллара». Однако настоящая дедолларизация произойдет нескоро, сообщил он в интервью «Прайму».

Сосновский раскрыл сроки окончания дедоллоризации и заявил, что начало ей уже положено. Он предупредил о влиянии заморозки активов России в США на Китай и иные страны.

«Доллар США сейчас по сути — мера всех вещей. При этом заморозка активов России не может пройти бесследно. Многие страны имеют значительные противоречия с США и опасаться за свой кошелек не хочется. Например, у Китая в золотовалютных резервах есть один триллион долларов США», — объяснил инвестор.

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По словам эксперта, в качестве способов ухода от долларов сейчас рассматривается не поиск альтернативной валюты, а поиск каналов, которые дополнят расчеты в национальной валюте США. Он добавил, что Россия сделала шаг в этом направлении, отказавшись принимать платежи за газ в долларах и евро.

«Первый значимый шаг запускает Россия — отказ от платежей в евро и долларах за газ — это смелая и жесткая инициатива. Да, она в значительной мере коснется евро, а не доллара», — заключил Сосновский.

Ранее Европа исключила оплату за газ из России в рублях. Об этом заявил премьер-министр Словении Янез Янша на саммите Евросоюза в Брюсселе.

23 марта президент России Владимир Путин потребовал от европейских стран платить за российский газ в рублях. По его словам, страна прекратит принимать оплату за поставки топлива в скомпрометировавших себя валютах, среди которых доллар и евро.

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Марина Совина
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