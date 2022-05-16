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Китай решил отменить тотальный локдаун в Шанхае из-за экономических проблем

Китай отменит тотальный локдаун в Шанхае в июне из-за экономических проблем

Фото: Sherwin Ker / Unsplash

Шестинедельный тотальный локдаун сильно ударил по экономике Китая, в связи с чем Шанхай решил отменить его и вернуться к доковидному режиму уже в июне. Об этом сообщает Reuters.

Заместитель мэра Шанхая Зонг Минг заявила о поэтапном возвращении в обычный режим при сохранении некоторых ограничений до 21 мая. По ее словам, параллельно восстановлению производства весь июнь будет осуществляться профилактическая работа по предотвращению эпидемии.

На фоне полной блокады Шанхая проблемы возникли у целого ряда секторов экономики и миллионов потребителей. По последним данным, доходы от общественного питания упали на 22,7 процента, продажи недвижимости по стоимости — на 46,6 процента, а продажи автомобилей — на 47,6 процента.

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Локдаун в Шанхае нанес сильнейший урон китайской экономике: темп спада промышленного производства и розничных продаж оказался самым быстрым за последние два года.

Ранее правительство Китая отреагировало на критику Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в отношении жестких ограничительных мер в Шанхае, заявив, что власти нацелены на проведение масштабной политики нулевого ковида, чтобы эффективно бороться со вспышками пандемии в стране.

До этого иммунолог Николай Крючков заявил, что введение жестких локдаунов в Китае и политика нулевой терпимости к коронавирусу в Китае может быть связана в том числе с низким качеством вакцин. По его словам, несмотря на то, что большая часть населения иммунизирована, правительство КНР продолжит введение ограничительных мер из-за высоких рисков заражения.

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Алевтина Запольская
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