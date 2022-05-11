Иммунолог объяснил жесткие коронавирусные локдауны в Китае

Иммунолог Крючков связал жесткие локдауны в Китае с низким качеством вакцин в стране

Введение жестких локдаунов в Китае и политика нулевой терпимости к коронавирусу в Китае может быть связана в том числе с низким качеством вакцин, предположил иммунолог Николай Крючков. Несмотря на то что большая часть населения иммунизирована, риски заразиться все равно остаются достаточно высокими, сказал он в разговоре с «Лентой.ру».

Антиковидные ограничения в Китае стали самыми жесткими в мире: полностью закрываются целые районы, останавливаются производства, в отдельных городах даже ограничивают доставку еды. Крючков объяснил, что данная политика, кажущаяся дикостью для граждан других стран, обусловлена высокими рисками, специфичными для Китая.

Потенциальные миллионы погибших

«Особенность Китая в том, что в этой стране очень высокая плотность населения на очень ограниченной территории, — сказал иммунолог. — А там, где существует тесное проживание людей, там, соответственно, и более высокие риски. Если где-то вспыхнет волна, пойдет неконтролируемое распространение заболевания и, даже при невысокой летальности самого вируса, количество умерших будет огромным. Речь пойдет уже о миллионах. Чтобы не рисковать такими огромными потерями, Китай решил обрубить эту ситуацию на корню».

Несмотря на жесткие меры, Крючков отметил, что до сих пор нет уверенности в том, что стране удастся сдержать волну заражения и смертей: ситуация может оказаться куда более тяжелой, чем даже в середине прошлого года, когда мир столкнулся с дельта-штаммом коронавируса.

Тогда половина Китая была охвачена этой вспышкой, но стране удалось справиться с ней за два с половиной месяца, заболеваемость стала очень низкой. Так что подобная политика выглядит вполне разумно, хоть, понятное дело, есть здесь и свои перегибы Николай Крючков иммунолог

Неэффективная вакцина

В стране очень высокий процент иммунизированного населения, однако риски распространения заболевания по-прежнему крайне высоки. Крючков связывает это с типом используемых вакцин, похожих по своему действию на российский «КовиВак».

«Основную долю населения иммунизировали именно таким типом вакцин. И они наиболее слабые, обеспечивающие худшую защиту. Так что обеспокоенность Китая связана еще и с этим. Потому жесткие локдауны и политика нулевой терпимости к коронавирусу кажутся здесь наиболее логичными. В любом случае, не нужно много ума, чтобы в случае чего от этой политики отступить и поменять позицию. Пойдут ли власти на такой шаг, думаю, будет зависеть от успехов следующих пары месяцев», — предположил иммунолог.

Он отметил, что социальная напряженность в стране сегодня крайне высока, существенную роль играет и экономическое состояние общества, обусловленное действующими ограничениями, потому стране придется решать еще и эту проблему.

Но, по моему мнению, даже такая жесткость лучше наплевательского отношения и имитации в борьбе с инфекцией. Да, все это плохо, неприятно, есть большие перегибы, но данный подход уже срабатывал. Потому что иначе, даже при невысокой летальности вируса и небольших рисках госпитализации, общие потери будут огромными Николай Крючков иммунолог

С 28 марта из-за вспышки COVID-19 в Шанхае действует локдаун. В рамках политики нулевой терпимости к коронавирусу в городе были закрыты все организации и магазины, за исключением жизненно важных. Общественный транспорт Шанхая временно не работает, передвижение автомобилей возможно только по спецпропускам.