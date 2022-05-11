Китай продолжит бороться с пандемией введением жестких локдаунов

AP: Китай нацелен на проведение политики нулевой терпимости для борьбы с COVID-19

Власти Китая нацелены на проведение масштабной политики нулевого ковида, чтобы эффективно бороться со вспышками пандемии COVID-19 в стране. Так правительство КНР отреагировало на критику Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в отношении жестких ограничительных мер в Шанхае, сообщает Associated Press (AP).

«Политика китайского правительства по предотвращению эпидемий и борьбе с ними cможет выдержать испытание историей, а наши меры по профилактике и борьбе являются научными и эффективными. Китай является одной из самых успешных стран в области профилактики эпидемий и борьбы с ними в мире», — заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге ведомства.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что введение жестких локдаунов в Китае и политика нулевой терпимости к коронавирусу в Китае может быть связана в том числе с низким качеством вакцин. По его словам, несмотря на то что большая часть населения иммунизирована, правительство продолжит введение ограничительных мер из-за высоких рисков заражения.