Цена на газ в Европе взлетела до рекорда

Стоимость газа в Европе взлетела до 1900 долларов за одну тысячу кубометров

Цена газа в Европе превысила 1900 долларов за одну тысячу кубометров впервые с начала марта. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В ходе торгов в четверг, 7 июля, цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1926 долларов за тысячу кубов. В целом повышение с начла торгов составило семь процентов.

Ранее, 4 июля, стоимость газа в Европе взлетела до рекорда, превысив 1800 долларов за тысячу кубометров впервые с марта. Сказывается на стоимости топлива снижение поставок из России, в том числе по газопроводу «Северный поток».

«Газпром» начал прокачивать меньше газа по нему, объяснив решение техническими проблемами с газотурбинными двигателями. Аналитики Goldman Sachs допустили, что объем поставок больше не вернется не прежний уровень. К заметному росту цен привела и непродолжительная забастовка сотрудников нефтегазовой отрасли Норвегии.