Крупный поставщик нефти в Европу возобновил добычу после забастовки сотрудников

Норвежский поставщик нефти и газа в Европу Equinor возобновил добычу после забастовки

Крупная норвежская нефтегазовая компания Equinor, поставляющая топливо в Европу, возобновила добычу на месторождениях после забастовки сотрудников. Холдинг планирует вернуться к полноценному производству в течение нескольких дней, сообщается на его сайте.

Нефть и газ снова начали добывать на месторождениях Gudrun, Oseberg South and Oseberg East после того, как накануне работники компании начали забастовку из-за недостаточной индексации зарплат и работа месторождений была приостановлена. В тот же день правительству страны удалось добиться прекращения протестов, сообщила Reuters лидер профсоюза Lederne Аудуна Ингвартсен.

На месторождениях ежедневно добывается примерно 89 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день. Из них 27,5 тысячи баррелей в день приходится на природный газ. Фактический объем снижения добычи компания пока не называла.

Сотрудники 5 июля также заявили о продолжении забастовок 9 июля на других месторождениях — Sleipner, Gullfaks A и Gullfaks C. При закрытии месторождений добыча нефти сократится еще на 160 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки и газа — на дополнительные 230 тысяч баррелей.

Из-за приостановки работы компания Equinor несет ежедневные убытки в размере 521 миллиона норвежских крон (52,1 миллиона долларов), сообщила Ассоциация работодателей нефтегазовой отрасли Норвегии. На фоне временной остановки добычи в Норвегии стоимость газа в Европе резко выросла — в ходе торгов 5 июля цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах впервые с марта превысила 1800 долларов за тысячу кубометров, поднявшись до 1853,17 доллара. По состоянию на 6 июля цена на газ на бирже составила 1820 долларов за тысячу кубометров с учетом изменения курса евро.