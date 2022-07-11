Назван срок отправки турбины для «Северного потока» в Россию

«Ъ»: Канада отправит турбину для «Северного потока» после 14 июля

Канада отправит турбину для «Северного потока» ориентировочно после 14 июля. Такой срок назвали источники «Коммерсанта».

Пока она проходит испытания в Монреале, где находится ремонтный цех британской Industrial Turbine Company Limited (ITCL), принадлежащей Siemens Energy. Издание считает наиболее вероятным, что газоперекачивающий агрегат (состоит из компрессора и газовой турбины) отправят по морю сначала в Германию, а потом уже в Россию. Его транспортировка может занять около двух недель.

Таким образом, турбина прибудет в Россию после окончания технических работ на «Северном потоке», которые идут с 11 по 21 июля. Еще несколько дней может уйти на установку агрегата, пишет «Коммерсантъ». После этого прокачка газа по «Северному потоку» может вырасти минимум на 20 процентов.

В середине июня «Газпром» сообщил о технических проблемах с газопроводом. В компании пояснили, что газоперекачивающие агрегаты (ГПА) бренда Siemens находятся на ремонте в Канаде и не могут вернуться в Россию из-за санкций. В начале июля Канада согласилась вернуть турбину.