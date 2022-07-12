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Европе предрекли энергетический шок без российского газа

The Telegraph: Европу ждет величайший энергетический шок без российского газа

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Прекращение поставок российского газа нанесет удар по домохозяйствам и производству в Европейском союзе (ЕС), сообщил обозреватель Рейчел Миллард в своей статье для The Telegraph со ссылкой на аналитиков.

По словам эксперта из бельгийского аналитического центра Брейгель Симоне Тальяпьетры, если транзит по «Северному потоку» не удастся восстановить, то ФРГ и соседние с ней государства почувствуют существенное давление на свои экономики. Он предрек Европе энергетический шок без российского газа.

Отмечается, что по «базовому прогнозу» аналитиков из Европы, российский газопровод может возобновить прокачку на 40 процентов, однако этого не хватит, чтобы удовлетворить потребности ЕС. Эксперты уверены, что если объемы поставок по «Северному потоку» не увеличат, хранилища получится заполнить только на 70 процентов к концу 2022 года.

Тальяпьетра призвал подготовиться к потенциально величайшему энергетическому шоку в истории Европы. В статье отмечается, что даже все предпринятые меры не смогут в должной мере смягчить «ужасные» последствия возможного сокращения поставок российского газа.

Ранее старший аналитик «Альфа-Капитала» Максим Бирюков сообщил, что цены на газ в Европе снизились из-за решения Канады отремонтировать турбину «Северного потока-1» в Германии. Стоимость газа остается изменчивой из-за политической обстановки, добавил экономист.

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Марина Совина
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