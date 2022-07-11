Экономист дал прогноз по ситуации с ценой газа в Европе

Экономист Бирюков предрек высокую волатильность цен на газ в Европе

Цены на газ в Европе снизились из-за решения Канады отремонтировать турбину «Северного потока-1» в Германии, считает старший аналитик «Альфа-Капитала» Максим Бирюков. Стоимость газа остается изменчивой из-за политической обстановки, добавил экономист. В разговоре с «Лентой.ру» специалист дал прогноз по ситуации с ценой газа в Европе.

Цены на газ в Европе в ходе торгов 11 июля снизились. К 11 утра стоимость августовских фьючерсов на TTF упала на 3,4 процента, до отметки в 1800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

На минимуме в начале торгов цена опускалась до 1620 долларов за тысячу кубометров.

Ситуация с ценами тяжелая

Откат произошел на новости о решении Канады отправить турбины для ремонта «Северного потока-1» в Германию. Если все пройдет гладко, это позволит завершить технические работы на газопроводе, что снизит неопределенность вокруг поставок российского газа в Европу Максим Бирюков экономист

По мнению Бирюкова, несмотря на решение Канады и некоторую разрядку, ситуация остается тяжелой. «Скорее всего, волатильность цен на газ в Европе будет оставаться на очень высоком уровне. Вопрос поставок российского газа в Европу почти полностью лежит в политической плоскости, где градус накала страстей пока не подает признаков снижения», — резюмировал аналитик «Альфа-Капитала».

Ранее стало известно, что Канада отправит турбину для «Северного потока-1» ориентировочно после 14 июля. Ее транспортировка может занять около двух недель. Агрегат не возвращали «Газпрому» из-за санкций, и в середине июня компания объявила, что вынуждена из-за технических проблем сокращать прокачку по «Северному потоку-1».

Прокачка по трубопроводу при этом сейчас временно остановлена — до 21 июля проводится плановое техническое обслуживание. Итальянская нефтегазовая компания Eni 11 июля сообщила, что «Газпром» сократил поставки газа почти на треть по сравнению с обычным объемом в последние дни — вместо 32 миллионов поставки составят 21 миллион кубометров в сутки.