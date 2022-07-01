Украина задумалась о реструктуризации госдолга

Bloomberg: Украина к 1 сентября должна выплатить $1,41 млрд госдолга

Правительство Украины задумалось о возможности реструктуризации госдолга, к 1 сентября выплаты должны будут составить 1,41 миллиарда долларов, Киеву уже предложил поддержку Международный валютный фонд (МВФ). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники и собственные подсчеты.

По данным агентства, в Киеве рассматривают несколько вариантов решения проблемы. В рамках одного из них эмитент может запросить держателя облигаций об изменении условий выпущенных ценных бумаг. Другой вариант предполагает использование замороженных российских активов в качестве залога, однако, как отметили собеседники агентства, остается неясно, насколько такая инициатива правомерна.

Согласно собранным агентством данным, условия торгов долларовыми и еврооблигациями Украины говорят о кризисе и риске реструктуризации. Отмечается, что облигации с погашением в сентябре торгуются с дисконтом более 40 процентов к их номинальной стоимости.

Ранее в Киеве отказались рассматривать сценарий, при котором Украина не получит финансирование от Международного валютного фонда (МВФ). Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко подчеркнул, что сотрудничество с МВФ и международными партнерами играет важную роль в финансировании украинского бюджета и росте экономики страны. По его словам, откладывание или замедление программы МВФ замедлит экономическое восстановление Украины.