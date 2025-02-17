Раскрыты подробности требований США в сделке по минералам Украины

Economist: Бессент дал Зеленскому час на рассмотрение сделки по ресурсам Украины

В ходе прошедших переговоров министр финансов США Скотт Бессент дал президенту Украины Владимиру Зеленскому час на рассмотрение сделки по передаче минеральных ресурсов Вашингтону. Подробности требований США раскрыло издание Economist со ссылкой на источники.

«В предложении содержалось требование минеральных богатств... (Украины — прим. «Ленты.ру») в их полном объеме», — утверждается в публикации.

По данным источников, у украинского лидера «был час, чтобы договориться». В публикации отмечается, что в преддверии переговоров с Бессентом Зеленский надеялся на обсуждение финансовой поддержки Украины, однако вместо этого ему был предложен меморандум.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа дала понять украинским властям, что готова разместить в стране американские войска в случае передачи прав на владение половиной редкоземельных минералов.