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16:03, 15 февраля 2025Мир

Стали известны подробности о предложенной Трампом сделке по украинским ресурсам

NBC: США готовы разместить войска на Украине при получении прав на ее минералы
Дмитрий Воронин

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа дала понять украинским властям, что готова разместить в стране американские войска в случае передачи прав на владение половиной редкоземельных минералов. Об этом со ссылкой нескольких собеседников сообщает NBC News.

По словам чиновников, сообщивших журналистам подробности о предложенной сделке, речь идет о том, чтобы военные из США появились на Украине для охраны переданных Киевом ресурсов. В материале отмечается, что все это станет возможно в случае достижения договоренностей о прекращении боевых действий.

Ранее на этой неделе направленный Трампом на Украину глава Минфина Скотт Бессент заявил, что «соглашение станет сильным сигналом для российского руководства об обязательствах США, которые мы здесь имеем». Зеленский, в свою очередь, уточнил, что страна получила проект соответствующего соглашения, и пообещал быстро изучить документ.

В Мюнхене после встречи с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом, с которой он, по данным источников, вышел покрасневшим, Зеленский отметил, что «команды продолжат работу над документом». По данным Reuters, украинский лидер «почувствовал, что его необоснованно просят подписать что-то чего у него не было возможности прочитать», и ему это вряд ли понравилось.

О том, как интерес Трампа к украинским редкоземельным металлам поставил вопрос, связанный с указанными ресурсами, в центр обсуждения соглашения по итогам конфликта, писала «Лента.ру».

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