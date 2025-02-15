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14:01, 15 февраля 2025Мир

Стало известно о покрасневшем на встрече с вице-президентом США Зеленском

Зеленского и Ермака увидели покрасневшими после встречи в Мюнхене с Вэнсом
Дмитрий Воронин

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак вышли со встречи с делегацией США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Германии «красными» и нервными. Об этом сообщает Telegram-канал «Легитимный», по данным которого переговоры были очень трудными для украинской стороны.

Как стало известно источнику, со стороны американцев Зеленский встретил на Мюнхенской конференции по безопасности «не теплый прием» — от него ждут адекватное предложение по мирному урегулированию в кратчайшие сроки. В случае если украинский лидер «вздумает вписывать туда фантастические требования», США намерены «реагировать», говорится в материале.

Ранее сам Зеленский оценил как невысокие шансы на то, чтобы «выжить без поддержки Соединенных Штатов». Говоря о предложенном соглашении о природных ресурсах страны, он отметил, что «команды продолжат работу над документом».

Также, выступая в Мюнхене, Вэнс заявил, что настоящей угрозой для Европы является не Россия или Китай, а отход европейцев от их основных ценностей. Верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Кая Каллас отреагировала на такую критику, указав, что она звучит как провокация.

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