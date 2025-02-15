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10:52, 15 февраля 2025Мир

Каллас испугалась конфликта с США после слов Вэнса о Европе

Каллас назвала заявление Вэнса о Европе провокацией конфликта
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Peter Kneffel / Globallookpress.com

Критика вице-президентом США Джей Ди Вэнсом политической обстановки в Европе звучит как провокация. Об этом заявила Верховный представитель объединения по международным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает телеканал Skynews.

Дипломат считает, что США пытаются спровоцировать конфликт, хотя Евросоюз такого развития событий не желает.

Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что настоящей угрозой Европе выступает не Россия, Китай или какой-либо другой внешний игрок, а отход европейцев от их основных ценностей. Вице-президент США таким образом раскритиковал бывшего еврокомиссара по внутреннему рынку и услугам Тьерри Бретона, не называя его имени.

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