Маск оценил компетентность Лаврова и Ушакова

Илон Маск отметил высокую компетентность прибывших в Эр-Рияд Лаврова и Ушакова

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск отметил высокую компетентность министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и помощника российского президента Юрия Ушакова, прибывших в Саудовскую Аравию для участия в переговорах с американской делегацией. Об этом он написал в социальной сети X, сообщает РИА Новости.

«Вот как выглядит компетентное руководство», — подчеркнул американский предприниматель.

Ранее Ушаков рассказал, что российская делегация отправляется в Саудовскую Аравию на переговоры с США с деловым настроем. Помощник российского президента добавил, что восстановление двусторонних отношений будет одной из тем беседы. В свою очередь, Сергей Лавров заявил, что российская сторона хочет послушать своих партнеров.