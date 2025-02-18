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02:53, 18 февраля 2025Мир

Маск оценил компетентность Лаврова и Ушакова

Илон Маск отметил высокую компетентность прибывших в Эр-Рияд Лаврова и Ушакова
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск отметил высокую компетентность министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и помощника российского президента Юрия Ушакова, прибывших в Саудовскую Аравию для участия в переговорах с американской делегацией. Об этом он написал в социальной сети X, сообщает РИА Новости.

«Вот как выглядит компетентное руководство», — подчеркнул американский предприниматель.

Ранее Ушаков рассказал, что российская делегация отправляется в Саудовскую Аравию на переговоры с США с деловым настроем. Помощник российского президента добавил, что восстановление двусторонних отношений будет одной из тем беседы. В свою очередь, Сергей Лавров заявил, что российская сторона хочет послушать своих партнеров.

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