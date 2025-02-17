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18:39, 17 февраля 2025Мир

Помощник президента России рассказал о настрое на переговоры с США

Ушаков: Делегация России отправляется на переговоры с США с деловым настроем
Семен Александров (редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российская делегация отправляется в Саудовскую Аравию на переговоры с США с деловым настроем. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью «Первому каналу».

«Настрой деловой, задачи нам более-менее ясны, будем исходить из этого», — сказал он.

Ушаков рассказал, что переговоры между Россией и США, которые состоятся 18 февраля в Эр-Рияде, будут двусторонними. Помощник российского президента добавил, что восстановление двусторонних отношений будет одной из тем беседы.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров раскрыл ожидания Москвы от переговоров с США. Дипломат заявил, что на переговорах в Саудовской Аравии российская сторона хочет послушать своих партнеров. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, руководство России примет решение о дальнейших шагах после переговоров с американскими представителями.

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