Опубликовано видео переговоров России и США в Эр-Рияде

В МИД опубликовали видео переговоров России и США в Эр-Рияде

Министерство иностранных дел России опубликовало кадры переговоров России и США в Эр-Рияде. Видео появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

«Российская и американская делегации перед началом переговоров в Эр-Рияде», — утверждается в подписи к публикации.

Внешнеполитическое ведомство также поделилось фотографией из зала, где стартовали российско-американские переговоры.

Ранее в столице Саудовской Аравии началась встреча делегаций России и США. Российская сторона представлена министром иностранных дел Сергеев Лавровым и помощником президента России Юрием Ушаковым.