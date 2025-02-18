Появилось фото с переговоров России и США в Эр-Рияде

МИД РФ опубликовал фото с переговоров России и США в Эр-Рияде

Министерство иностранных дел (МИД) России опубликовало фото с российско-американских переговоров в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд. Кадры появились в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

«Начало российско-американских переговоров в Эр-Рияде», — так публикацию подписали в министерстве.

За столом со стороны России сидят министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков. Американскую сторону представляют государственный секретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, также присутствующий в Эр-Рияде с Лавровым и Ушаковым, ранее раскрыл свою роль на переговорах с американцами. На встрече он будет отвечать за экономический аспект дискуссии с США.