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10:48, 18 февраля 2025Мир

Глава РФПИ спрогнозировал прогресс в переговорах России и США

Дмитриев: Прогресс в переговорах РФ и США возможен в ближайшие 2-3 месяца
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Прогресс в переговорах между Россией и США возможен в ближайшие два — три месяца. С таким прогнозом выступил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на переговорах в Эр-Рияде, передает ТАСС.

«У нас есть ряд предложений, над которыми наши коллеги думают. Я считаю, что там будет, возможно, прогресс не в отдаленной перспективе, а уже в ближайшие два — три месяца», — отметил он.

По словам Дмитриева, администрация экс-президента США Джо Байдена не стремилась понять озабоченности Москвы, давала много дезинформации и неправильных посылов.

Ранее в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде начались переговоры делегаций России и США. Со стороны России на встрече присутствуют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник российского президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Американскую сторону представляют госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф.

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