В Госдуме объяснили выбор членов российской делегации для переговоров с США

Депутат ГД Шеремет: Россию на переговорах с США представляют опытные политики

Россию на переговорах с США в Саудовской Аравии представляют опытные и ответственные политики. Их выбор объяснил член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде стартовали российско-американские переговоры высокого уровня, на которых Москву представляют глава министерства иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков. Также в составе деллегации в столицу арабской страны прибыл глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, отвечающий за экономический аспект дискуссии.

Шеремет считает, что стартовавший в Эр-Рияде диалог России и США заложит фундамент для последующих глобальных решений. Он подчеркнул, что Москва представлена сильной переговорной группой. «В нее вошли ответственные, опытные и мудрые российские политики. Неспроста доверие оказано именно им. — объяснил депутат. — Уверен, что они приложат максимум усилий, которые позволят завершить украинский конфликт на условиях, исключающих на многие десятилетия вперед появление новых угроз у границ Российской Федерации».

Парламентарий также выразил мнение, что встреча в Саудовской Аравии говорит об усталости Запада от конфронтации с Россией. Он считает, что от конструктивных контактов России и США весь мир только выиграет.

Ранее Дмитриев заявил, что российская сторона в ходе переговоров в Эр-Рияде надеется донести свою позицию до президента США Дональда Трампа. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что пока рано оценивать начавшийся диалог.