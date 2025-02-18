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16:05, 18 февраля 2025Россия

В Совфеде оценили переговоры Москвы и Вашингтона

Сенатор Чижов: Переговоры с США могут стать началом диалога между странами
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Переговоры России и США могут стать началом диалога между странами. Такое мнение выразил первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

«Если бы у нас с вами перед глазами был итоговый документ этой встречи, то мы могли бы более детально комментировать итоги. А так, я, насколько понимаю, встреча прошла успешно. И это не конец, а скорее начало диалога, который будет продолжен», — сказал он.

Сенатор пояснил, что диалог между Москвой и Вашингтоном может быть продолжен в ближайшее время не только на высшем уровне, но и на уровне экспертов.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры. Москву представили Дмитриев, а также глава МИД Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков. Американскую сторону представили госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф.

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