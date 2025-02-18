Политолог Ткаченко: Консервативные силы в ЕС сейчас против помощи Украине

В Европе происходит подъем консервативных сил, которые являются противниками помощи Украине. Именно по этой причине встреча, организованная в Париже для лидеров стран Европейского союза (ЕС), уже не стала успешной. Об этом сказал политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой «Взгляд».

«Эту встречу однозначно можно считать провалом. При этом любопытно, что цель саммита была не очень понятна», — заявил политолог. Ткаченко пояснил, что внешне это выглядело как совещание по единой позиции ЕС в диалоге РФ и США. «Европейцев не пригласили на переговоры, они обиделись и собрались сами», — сказал он и добавил, что все равно все вышло провально.

При всех разногласиях, как указал специалист, единственное, в чем сошлись европейские политики, — это желание участвовать в диалоге России и США по Украине.

Что касается вопроса об отправке солдат на Украину, то это говорит о высокой степени безответственности глав и правительств тех стран, которые поднимают эту тему. (…) Единственное объяснение такой риторики — это попытка придать себе вес в глазах Белого дома и попытаться все же попасть за стол переговоров Станислав Ткаченко политолог

Он добавил, что для Москвы важным итогом встречи стало осознание того, что в регионе все большее влияние приобретают страны ЕС, которые в Париж не позвали. «Все это часть более широкого процесса подъема консервативных сил в Европе. И не удивлюсь, если Италия первая из всех участников выйдет из программ помощи», — подметил Ткаченко.

17 февраля во Франции было созвано экстренное совещание лидеров ЕС. Политики должны были проговорить моменты, связанные с украинским конфликтом и возможным участием Европы в переговорах США и России. На встрече присутствовали лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, высокопоставленные должностные лица ЕС, а также генсек НАТО Марк Рютте.

Позже стали появляться сообщения о том, что во время встречи европейские лидеры поссорились. Все это произошло из-за темы отправки войск на Украину. Также многие политики и специалисты начали говорить о разобщенности в ЕС на фоне ожидающихся переговоров.