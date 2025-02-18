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10:43, 18 февраля 2025Мир

Евросоюз не договорился по отправке миротворцев на Украину. Какие страны выступили против?

FT: Между лидерами ЕС разгорелся конфликт по поводу отправки войск на Украину
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Между лидерами Европейского союза (ЕС) на экстренной встрече по дальнейшим действиям на Украине вспыхнул конфликт. В частности, стороны не достигли консенсуса по вопросу отправки миротворцев в республику.

По данным издания Financial Times, против выступили Германия, Польша, Италия и Испания, заявив, что не желают отправлять свои миротворческие силы на Украину. Конфликт вспыхнул через несколько часов после соответствующего предложения Великобритании.

По словам собеседников газеты, организовавшая саммит Франция надеялась на то, что во время встречи будут представлены планы по оказанию помощи странам ЕС в увеличении расходов на оборону.

Фото: Reuters

Макрон созвал экстренное совещание по Украине

17 февраля президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание лидеров ЕС для обсуждения возможного участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

«Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным усилил опасения европейцев, что их интересы будут отодвинуты на второй план», — писала газета The Washigton Post.

На встрече присутствовали лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, высокопоставленные должностные лица ЕС, а также генсек НАТО Марк Рютте.

Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

В свою очередь, британский премьер Кир Стармер заявил о готовности отправить войска на Украину в качестве гарантий безопасности. Он подчеркнул, что Лондон готов играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Киева.

При этом он указал, что возможное размещение вооруженных сил Европы должно быть подкреплено гарантиями со стороны США.

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16 февраля 2025

В Европе остались недовольны результатами встречи

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони осталась недовольна прошедшими в Париже консультациями по Украине. Политик считает, что конфликт следует обсуждать вместе с главами всех стран ЕС, включая и тех, которые ближе всего находятся к России.

Джорджа Мелони

Джорджа Мелони. Фото: Aurelien Morissard / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что экстренный саммит в Париже не принял никаких решений по Украине.

Дональд Туск

Дональд Туск . Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

В свою очередь, президент Республики Сербской Милорад Додик (энтитет Боснии и Герцеговины) заявил, что то, как прошла экстренная встреча лидеров стран Евросоюза по Украине в Париже, говорит о разобщенности внутри ЕС.

«В Европе царит своего рода хаос. В Париже проходит встреча, которая вызывает разногласия, поскольку в ней участвуют не просто официальные лица ЕС, а самые важные деятели этой организации», — подчеркнул он.

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