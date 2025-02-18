Европейские лидеры поссорились из-за отправки войск на Украину

FT: Между лидерами ЕС вспыхнул конфликт по вопросу отправки войск на Украину

Между лидерами Европейского союза (ЕС) на экстренной встрече по Украине в Париже вспыхнул конфликт по вопросу отправки миротворческих войск в страну. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

«Европейские страны вступили в конфликт из-за отправки войск на Украину на кризисной встрече, целью которой было достижение консенсуса относительно того, как реагировать на мирные переговоры президента США Дональда Трампа с Россией», — говорится в материале.

После того, как Великобритания предложила ввести войска на украинскую территорию, Германия, Италия, Польша и Испания заявили о нежелании направлять туда свои миротворческие силы.