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08:22, 17 февраля 2025Мир

Макрон созвал экстренное совещание по Украине

WP: Макрон созвал экстренное совещание лидеров ЕС по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexis Sciard / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание лидеров Европейского союза (ЕС) для обсуждения возможного участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает The Washigton Post (WP).

«Лидеры встретятся в Париже в понедельник, поскольку они собираются бороться за роль в переговорах, которые могут определить будущее Украины и ландшафта безопасности Европы — и которые уже быстро продвигаются и без них. Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным усилил опасения европейцев, что их интересы будут отодвинуты на второй план», — передает издание.

На встрече будут присутствовать лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, высокопоставленные должностные лица ЕС, а также генсек НАТО Марк Рютте. Сообщается, что они попытаются достичь консенсуса вокруг планов поддержки Украины, включая гарантии безопасности и возможную отправку европейских войск. Кроме того, они поднимут вопрос «укрепления своих переговорных рычагов».

Ранее стало известно, что переговоры России и США по Украине пройдут в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля. Отмечается, что с американской стороны ожидается участие госсекретаря Марка Рубио, советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

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