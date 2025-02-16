Названа дата переговоров по Украине с участием делегации России в Саудовской Аравии

«Ъ»: Переговоры по Украине в Эр-Рияде должны пройти 18 февраля

Переговоры России и США по Украине пройдут в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля. Такую дату назвал «Коммерсантъ» («Ъ»).

Отмечается, что с американской стороны ожидается участие госсекретаря Марка Рубио, советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

Ранее издание Politico сообщило, что высокопоставленные чиновники из США отправились в Саудовскую Аравию, чтобы в ближайшие дни начать диалог с переговорщиками от России и Украины. Российская делегация прибыла в ОАЭ 15 февраля. Она примет участие в международной конференции и выставке оборонной промышленности IDEX-2025.

До этого Саудовская Аравия согласилась стать площадкой для саммита между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.