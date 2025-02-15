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22:45, 15 февраля 2025Мир

Американские политики отправились в Саудовскую Аравию на переговоры по Украине

Politico: политики США отправились в Эр-Рияд для начала переговоров по Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Высокопоставленные чиновники США отправились в Саудовскую Аравию, чтобы начать переговоры с переговорщиками от России и Украины в ближайшие дни. Об этом написало издание Politico со ссылкой на американские источники.

Предполагается, что советник по национальной безопасности Майк Вальц в ближайшие дни присоединится к госсекретарю Марко Рубио и спецпредставителю президента Трампа на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу для начала переговоров об урегулировании украинского кризиса. При этом спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в мероприятии участвовать не будет.

Ранее Саудовская Аравия согласилась стать площадкой для саммита между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. До этого Трамп на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме сообщил, что представители США, России и Украины проведут встречу на следующей неделе в Саудовской Аравии.

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