В Сербии встречу по Украине в Париже назвали сигналом о разобщенности внутри ЕС

Додик: В ЕС царит хаос, встреча по Украине в Париже говорит о разобщенности

То, как прошла экстренная встреча лидеров стран Евросоюза по Украине в Париже, говорит о разобщенности внутри ЕС. О таком сигнале заявил президент Республики Сербской (РС, энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик в интервью Радио и телевидению РС.

«В Европе царит своего рода хаос. В Париже проходит встреча, которая вызывает разногласия, поскольку в ней участвуют не просто официальные лица ЕС, а самые важные деятели этой организации», — обратил внимание Додик.

По его словам, все, кто раньше был против новой администрации президента США, теперь встают в очередь, чтобы с ней договориться. Ажиотаж вызвало и недавнее выступление американского вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции. «Это все новые обстоятельства, к которым нам нужно как-то адаптироваться», — добавил политик.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск подвел итоги после проведения экстренного саммита в Париже по Украине. Он заявил, что лидеры стран ЕС не приняли никаких решений по Украине, но признали, что необходимо тесное сотрудничество по этому вопросу.