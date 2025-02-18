Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:19, 18 февраля 2025Мир

В Сербии встречу по Украине в Париже назвали сигналом о разобщенности внутри ЕС

Додик: В ЕС царит хаос, встреча по Украине в Париже говорит о разобщенности
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

То, как прошла экстренная встреча лидеров стран Евросоюза по Украине в Париже, говорит о разобщенности внутри ЕС. О таком сигнале заявил президент Республики Сербской (РС, энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик в интервью Радио и телевидению РС.

«В Европе царит своего рода хаос. В Париже проходит встреча, которая вызывает разногласия, поскольку в ней участвуют не просто официальные лица ЕС, а самые важные деятели этой организации», — обратил внимание Додик.

По его словам, все, кто раньше был против новой администрации президента США, теперь встают в очередь, чтобы с ней договориться. Ажиотаж вызвало и недавнее выступление американского вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции. «Это все новые обстоятельства, к которым нам нужно как-то адаптироваться», — добавил политик.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск подвел итоги после проведения экстренного саммита в Париже по Украине. Он заявил, что лидеры стран ЕС не приняли никаких решений по Украине, но признали, что необходимо тесное сотрудничество по этому вопросу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Маск оценил компетентность Лаврова и Ушакова

      Финансисты в США начали массово вводить филеры в пенисы

      Грузинский наемник ликвидирован в Курской области

      В Сербии встречу по Украине в Париже назвали сигналом о разобщенности внутри ЕС

      В Госдуму внесут проект о праве женщин уходить в декрет на любом сроке беременности

      В Боливии при падении автобуса с большой высоты погибли десятки человек

      Пожилую учительницу обвинили в сексе с четырьмя школьниками

      Причиной страшных болей у путешественницы оказались мозговые черви

      Число пострадавших в результате крушения самолета в Торонто возросло

      Трамп и Макрон обсудили предстоящие переговоры США и России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше