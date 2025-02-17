Туск сообщил об итогах экстренного саммита в Париже по Украине

Туск: На экстренном саммите лидеров ЕС не приняли решений по Украине

Экстренный саммит лидеров стран Евросоюза в Париже не принял никаких решений по Украине. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск после его окончания, пишет РИА Новости.

«Такие встречи не заканчиваются решениями. Это не орган, который мог принимать решения», — уточнил он.

Премьер-министр Польши также отметил, что присутствующие лишь согласились с необходимостью тесного сотрудничества в решении украинского вопроса. По словам Туска, все без исключения участники признали, что нужно тесное сотрудничество.

Ранее кандидат в канцлеры Германии Алиса Вайдель пожаловалась, что Европа загнала себя в роль пассивного наблюдателя в переговорах по Украине. По ее словам, тот факт, что европейские страны остаются в стороне от переговоров, инициированных Штатами, полностью их вина.

Ранее в Венгрии высказали мнение, что участники саммита в Париже, который экстренно организовал президент Франции Эммануэль Макрон, преследуют цель не допустить мира на Украине.