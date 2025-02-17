Глава МИД Венгрии Сийярто: Участники саммита в Париже не хотят мира на Украине

Участники саммита в Париже, который экстренно организовал президент Франции Эммануэль Макрон, преследуют цель не допустить мира на Украине. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Сегодня в Париже встретятся именно те, кто в последние три года неустанно подливал масла в огонь украинского конфликта. Это те страны, которые стоят на стороне войны, поддержавшие ошибочную стратегию антироссийских санкций в Европе. Это те страны, которые постоянно наращивали эскалацию войны», — указал дипломат.

По мнению Сийярто, «на самом деле» лидеры Европейского союза (ЕС) объединятся для того, чтобы «поддержать войну и выступить против президента США Дональда Трампа» и его внешнеполитического курса. Кроме того, он допустил, что они намерены сделать «все возможное», чтобы предотвратить мирное разрешение украинского конфликта.

Ранее стало известно, что Макрон созвал экстренное совещание лидеров Евросюза для обсуждения возможного участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. На встрече будут присутствовать лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, высокопоставленные должностные лица ЕС, а также генсек НАТО Марк Рютте.