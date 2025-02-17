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21:49, 17 февраля 2025Мир

В Германии обвинили Евросоюз в пассивной роли в переговорах по Украине

Вайдель: Европа загнала себя в роль пассивного наблюдателя в диалоге по Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Европа загнала себя в роль пассивного наблюдателя в переговорах по Украине. Такое мнение высказала кандидат в канцлеры Германии и сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель, пишет РИА Новости.

«Европа сама виновата в своей роли статиста в мирном процессе по Украине», — отметила политик. Так Вайдель прокомментировала запланированные переговоры между США и Россией по Украине.

По ее мнению, тот факт, что европейские страны остаются в стороне от переговоров, инициированных Штатами, полностью их вина. Без дипломатической дальновидности они полностью встали на курс администрации Джо Байдена, цель которой — поддерживать войну в состоянии тления.

Алиса Вайдель также напомнила, что АдГ с самого начала выступала за использование всевозможных дипломатических каналов для прекращения кровопролития и поиска мирного решения украинского конфликта.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что лидеры стран ЕС на саммите в Париже обсудят размещение войск на Украине по окончании конфликта. При этом Фицо уточнил, что Словакия не направит свои войска на Украину и не поддержит ее вступление в НАТО.

В свою очередь, профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен ранее заявил, что размещение европейских войск на Украине приведет к войне на континенте.

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