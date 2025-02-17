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17:50, 17 февраля 2025Мир

Лидеры ЕС обсудят размещение войск на Украине после конфликта

Премьер Словакии Фицо: В Париже лидеры ЕС обсудят размещение войск на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Radovan Stoklasa / File Photo / Reuters

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) на саммите в Париже обсудят размещение войск на Украине по окончании конфликта, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Его цитирует газета Pravda.

Глава словацкого правительства подчеркнул, что предстоящий парижский саммит «без какого-либо мандата на его проведение не способствует доверию внутри ЕС». Фицо подчеркнул, что Словакия «безоговорочно поддерживает долгосрочное противодействие продолжению войны», поэтому не направит свои войска на Украину и не поддержит ее вступление в НАТО.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что участники парижского саммита, который экстренно организовал президент Франции Эммануэль Макрон, преследуют цель не допустить установление мира на Украине.

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