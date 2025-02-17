Лидеры ЕС обсудят размещение войск на Украине после конфликта

Премьер Словакии Фицо: В Париже лидеры ЕС обсудят размещение войск на Украине

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) на саммите в Париже обсудят размещение войск на Украине по окончании конфликта, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Его цитирует газета Pravda.

Глава словацкого правительства подчеркнул, что предстоящий парижский саммит «без какого-либо мандата на его проведение не способствует доверию внутри ЕС». Фицо подчеркнул, что Словакия «безоговорочно поддерживает долгосрочное противодействие продолжению войны», поэтому не направит свои войска на Украину и не поддержит ее вступление в НАТО.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что участники парижского саммита, который экстренно организовал президент Франции Эммануэль Макрон, преследуют цель не допустить установление мира на Украине.