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20:19, 17 февраля 2025Мир

На Западе испугались большой войны из-за отправки европейских войск на Украину

Профессор Малинен: Размещение европейских войск на Украине приведет к войне
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Размещение европейских войск на Украине приведет к войне на континенте. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Они [лидеры европейских стран] попытаются медленно втянуть нас в континентальную войну. Как я уже предупреждал некоторое время назад, целью является постоянная война», — написал он.

Ранее стало известно, что лидеры стран Евросоюза на предстоящем саммите в Париже обсудят размещение войск на Украине по окончании конфликта.

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