На Западе испугались большой войны из-за отправки европейских войск на Украину

Профессор Малинен: Размещение европейских войск на Украине приведет к войне

Размещение европейских войск на Украине приведет к войне на континенте. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Они [лидеры европейских стран] попытаются медленно втянуть нас в континентальную войну. Как я уже предупреждал некоторое время назад, целью является постоянная война», — написал он.

Ранее стало известно, что лидеры стран Евросоюза на предстоящем саммите в Париже обсудят размещение войск на Украине по окончании конфликта.