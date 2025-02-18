В Италии сообщили о недовольстве Мелони консультациями в Париже по Украине

Sole 24 Ore: Премьер Италии Мелони недовольна консультациями по Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони осталась недовольна прошедшими накануне в Париже консультациями по Украине. Об этом пишет газета Sole 24 Ore.

Как пишет издание, премьер выразила недовольство форматом встречи. Так, Мелони считает, что конфликт на Украине необходимо обсуждать вместе с главами всех стран Евросоюза, включая и тех, которые ближе всего находятся к РФ.

Политик заявила остальным участникам консультаций, что является противником учреждения «антитрамповского формата» по Украине. По словам Мелони, США стремятся решить украинский конфликт, а европейские государства должны им в этом помочь.

Ранее президент Республики Сербской Милорад Додик назвал встречу по Украине в Париже сигналом о разобщенности внутри ЕС. Он посетовал, что в Европе царит своего рода хаос.

До этого польский премьер Дональд Туск рассказал об итогах экстренного саммита в Париже по Украине. Он заявил, что лидеры стран Евросоюза не приняли никаких решений по Украине, но признали, что необходимо тесное сотрудничество по этому вопросу.