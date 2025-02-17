Великобритания заявила о готовности разместить войска на Украине

Стармер: Британия готова разместить войска на Украине для гарантий безопасности

Великобритания готова разместить войска на Украине в качестве гарантий безопасности. Об этом сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер в материале для газеты The Telegraph.

Он подчеркнул, что Лондон готов играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Киева. По словам Стармера, это включает в себя поддержку украинских военных — Британия уже обязалась выделять три миллиарда фунтов стерлингов ежегодно как минимум до 2030 года. Также Лондон готов внести вклад в гарантии безопасности для Украины путем введения войск «при необходимости».

Кроме того, по мнению британского премьера, государства Европы должны увеличить расходы на оборону и взять на себя большую роль в Североатлантическом альянсе.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что ряд стран Европы тайно работает над планом отправки войск на Украину для «помощи в обеспечении выполнения» будущего мирного соглашения с Россией.