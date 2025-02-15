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12:39, 15 февраля 2025Мир

Стало известно о тайном плане стран Европы по отправке войск на Украину

AP: Великобритания и Франция планируют отправку войск на Украину
Дмитрий Воронин

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для «помощи в обеспечении выполнения» будущего мирного соглашения с Россией. По данным Associated Press (AP), с материалом которого ознакомились РИА Новости, европейцы начали изучение соответствующих вариантов около года назад, а в авангарде этих усилий стоят Великобритания и Франция.

«Группа европейских стран, все больше обеспокоенных тем, что приоритеты безопасности США лежат в других сферах, втайне работает над планом отправки войск на Украину», — поделилось AP, указав, что из-за политики Дональда Трампа у этих государств возникло «ощущение срочности».

Как стало известно агентству, подробности остаются скудными, однако состав и роль сил будут продиктованы условиями мирного соглашения, а быстро собрать значительный контингент «безусловно не удастся».

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур уточнил, что планы находятся на очень ранней стадии и европейцам критически важно понимать, как будет выглядеть линия соприкосновения. Несколько дней назад глава МИД этой прибалтийской страны заявил также, что Эстония обязана присутствовать за столом переговоров о гарантиях безопасности для Украины.

Ранее Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку «миротворческих сил» на Украину, отмечая, что премьер Кир Стармер еще не полностью склоняется к инициативе, в то время как президент Эммануэль Макрон, который уже около года рассуждает о возможной отправке военных на Украину, продолжает ее продвигать.

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