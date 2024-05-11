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17:19, 11 мая 2024Мир

Макрон вновь допустил отправку войск на Украину

Президент Франции Макрон снова допустил отправку французских военных на Украину

Фото: Charly Triballeau / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон снова допустил отправку французских военных на Украину, но при этом заявил о надежде на то, что подобные меры не потребуются. О собственных опасениях против подобных мер французский лидер заявил в интервью газете Le Figaro.

«Я надеюсь, что Франции не придется воевать. Франция — мирная, а не военная держава. Но, безусловно, если хочешь мира, то нужно его защищать... Мы должны говорить нашим соперникам: "Если вы зайдете слишком далеко, если будете угрожать нашим интересам, нашей безопасности, тогда я не исключаю отправки военных"», — высказался французский президент.

При этом он отметил, что обострившаяся международная обстановка в сфере безопасности «заставляет Францию вооружаться и временами оказывать сдерживающее влияние на наших соперников». «И в какой-то момент, если Россия зайдет слишком далеко, мы, европейцы, должны выступить вместе. Мы должны быть готовы действовать, чтобы оказать сдерживающий эффект на Россию», — резюмировал Макрон.

2 мая Макрон сообщил, что Елисейский дворец по-прежнему допускает отправку войск на Украину. В свою очередь, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о праве Вооруженных сил Украины самостоятельно выбирать цели для ударов британским оружием.

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      Виктория Кондратьева
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