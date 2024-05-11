Макрон вновь допустил отправку войск на Украину

Президент Франции Макрон снова допустил отправку французских военных на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон снова допустил отправку французских военных на Украину, но при этом заявил о надежде на то, что подобные меры не потребуются. О собственных опасениях против подобных мер французский лидер заявил в интервью газете Le Figaro.

«Я надеюсь, что Франции не придется воевать. Франция — мирная, а не военная держава. Но, безусловно, если хочешь мира, то нужно его защищать... Мы должны говорить нашим соперникам: "Если вы зайдете слишком далеко, если будете угрожать нашим интересам, нашей безопасности, тогда я не исключаю отправки военных"», — высказался французский президент.

При этом он отметил, что обострившаяся международная обстановка в сфере безопасности «заставляет Францию вооружаться и временами оказывать сдерживающее влияние на наших соперников». «И в какой-то момент, если Россия зайдет слишком далеко, мы, европейцы, должны выступить вместе. Мы должны быть готовы действовать, чтобы оказать сдерживающий эффект на Россию», — резюмировал Макрон.

2 мая Макрон сообщил, что Елисейский дворец по-прежнему допускает отправку войск на Украину. В свою очередь, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о праве Вооруженных сил Украины самостоятельно выбирать цели для ударов британским оружием.