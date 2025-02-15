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13:10, 15 февраля 2025Мир

В России прокомментировали подготовку Европы к отправке войск на Украину

Сенатор Пушков: Идея с отправкой миротворцев из стран НАТО на Украину не пройдет
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Стало известно о тайном плане стран Европы по отправке войск на Украину
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Идея Европы отправить на Украину миротворцев из стран НАТО не пройдет. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, эта идея непроходная, потому что с ней должна согласиться Россия. Он отметил, что, кроме того, в Европейском союзе мало стран, которые были бы готовы отправить свои войска на Украину, потому что в самой Европе очень много сомнений по поводу отправки своих войск.

Ранее сообщалось, что ряд стран Европы тайно работает над планом отправки войск на Украину для «помощи в обеспечении выполнения» будущего мирного соглашения с Россией. По данным Associated Press, европейцы начали изучение соответствующих вариантов около года назад, а в авангарде этих усилий стоят Великобритания и Франция.

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