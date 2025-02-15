В России прокомментировали подготовку Европы к отправке войск на Украину

Сенатор Пушков: Идея с отправкой миротворцев из стран НАТО на Украину не пройдет

Идея Европы отправить на Украину миротворцев из стран НАТО не пройдет. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, эта идея непроходная, потому что с ней должна согласиться Россия. Он отметил, что, кроме того, в Европейском союзе мало стран, которые были бы готовы отправить свои войска на Украину, потому что в самой Европе очень много сомнений по поводу отправки своих войск.

Ранее сообщалось, что ряд стран Европы тайно работает над планом отправки войск на Украину для «помощи в обеспечении выполнения» будущего мирного соглашения с Россией. По данным Associated Press, европейцы начали изучение соответствующих вариантов около года назад, а в авангарде этих усилий стоят Великобритания и Франция.