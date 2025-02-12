Эстония захотела защитить Украину в будущем

Глава МИД Эстонии Цахкна предложил помощь Украине в случае возобновления боев

Эстония предложит помощь Украине в случае возобновления боевых действий. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью ERR.

«Это в наших интересах», — объяснил дипломат. Так Цахкна ответил на вопрос о том, готов ли Таллин защищать Украину. Однако он заявил, что окончательное решение об отправке войск примет Рийгикогу (парламент) республики.

Глава МИД Эстонии также заявил, что Таллин обязан присутствовать за столом переговоров о гарантиях безопасности для Украины. Цахкна объяснил, что это для республики является экзистенциальным вопросом.

До этого Маргус Цахкна заявил, что Эстония должна официально предложить администрации президента США Дональда Трампа сделку по редкоземельным металлам по примеру Украины. «Это в наших интересах. Это не в интересах Америки», — объяснил он.