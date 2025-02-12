Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:27, 12 февраля 2025Бывший СССР

Эстония захотела защитить Украину в будущем

Глава МИД Эстонии Цахкна предложил помощь Украине в случае возобновления боев
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Маргус Цахкна

Маргус Цахкна. Фото: Hanna Johre / NTB / Reuters

Эстония предложит помощь Украине в случае возобновления боевых действий. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью ERR.

«Это в наших интересах», — объяснил дипломат. Так Цахкна ответил на вопрос о том, готов ли Таллин защищать Украину. Однако он заявил, что окончательное решение об отправке войск примет Рийгикогу (парламент) республики.

Глава МИД Эстонии также заявил, что Таллин обязан присутствовать за столом переговоров о гарантиях безопасности для Украины. Цахкна объяснил, что это для республики является экзистенциальным вопросом.

До этого Маргус Цахкна заявил, что Эстония должна официально предложить администрации президента США Дональда Трампа сделку по редкоземельным металлам по примеру Украины. «Это в наших интересах. Это не в интересах Америки», — объяснил он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин поговорил с новым лидером Сирии

      Зеленский признал усталость украинцев от конфликта с Россией

      «Альтернатива для Германии» назвала себя единственной выступающей за мир силой

      Российскому участнику СВО с двумя медалями отказали в выплате по ранению

      Российские медики вызвали подмогу ради вызволения 400-килограммового пациента

      В Антарктиде обнаружили «климатическую бомбу»

      Бывшему мэру российского города-курорта продлили арест

      Эстония захотела защитить Украину в будущем

      Глава Пентагона назвал угрозу для США

      Плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала внешность без макияжа и фильтров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше