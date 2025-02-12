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17:08, 12 февраля 2025Бывший СССР

Еще одна страна предложила Трампу сделку по примеру Украины

Глава МИД Эстонии Цахкна предложил США сделку по металлам по примеру Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Маргус Цахкна

Маргус Цахкна. Фото: Kimmo Penttinen / Lehtikuva / Reuters

Эстония должна официально предложить администрации президента США Дональда Трампа сделку по редкоземельным металлам по примеру Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью ERR.

«Это в наших интересах. Это не в интересах Америки, а в наших интересах (...) Мы можем предложить США интересные, эффективные экономические отношения», — предположил глава эстонского МИД.

Цахкна предложил Эстонии стать еще одной страной, предложившей США сделку по использованию редкоземельных металлов в обмен на гарантии безопасности. По его словам, подобная сделка станет «смелым геополитическим решением» и поставит Таллин «в сильную позицию» в отношениях с администрацией Трампа.

Дипломат указал на интерес американских компаний к месторождениям фосфоритов и металлов в провинции Ида-Вирумаа. При этом эстонские СМИ отмечают зависимость эстонской промышленности от поставок редкоземельных металлов из России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался в готовности обсуждать ископаемые с США еще в сентябре 2024 года. Он добавил, что необходимо разработать проект стратегии обращения с минеральным сырьем для его ответственного использования.

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