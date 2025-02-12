Зеленский признался в готовности обсуждать ископаемые с США еще в сентябре

Зеленский: Киев обсуждал редкие металлы с США еще в сентябре

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждал с США данные по полезным ископаемым на территории страны еще в сентябре 2024 года. Об этом он заявил в интервью The Guardian.

«Мы готовы делиться этой информацией начиная с сентября, когда был в Нью-Йорке, когда разговаривал с [президентом США Дональдом] Трампом», — рассказал Зеленский.

По его словам, он общался с представителями министерств экономики, энергетики и экологии о возможных инвестициях и о том, что западные партнеры могут получить взамен.

Он добавил, что необходимо разработать проект стратегии обращения с минеральным сырьем для его ответственного использования.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что запасы лития и титана находятся на освобожденной территории региона. Однако к разработкам этих месторождений еще не приступили, так как в первую очередь необходимо разминировать территорию.