Пушилин: запасы лития и титана находятся на освобожденной территории ДНР

Запасы лития и титана находятся на освобожденной территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом стало известно со слов главы республики Дениса Пушилина в рамках программы «Соловьев Live», его слова приводит ТАСС.

В интервью Fox News американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее 300-350 миллиардов долларов. Взамен на потраченные средства он потребовал от Киева доступа к запасам редкоземельных металлов. Ранее Зеленский предлагал американской стороне полезные ископаемые в новых регионах России. Он отметил, что если недра останутся под контролем России, то «туда зайдут другие страны, другие компании».

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, основные запасы лития и титана уже находятся под контролем России. Однако к разработкам этих месторождений еще не приступили, так как в первую очередь необходимо разминировать территорию.

«Основные запасы как раз расположены в Донбассе, на территории ДНР и ЛНР и Днепропетровской [области], но там разное количество. Но основные, я вам скажу, по литию и титану — это на нашей территории, на освобожденной территории уже находятся», — подчеркнул он.

Как сообщает ряд украинских СМИ, основная доля редкоземельных металлов, интересных США, расположена на территориях, над которыми Киев утратил контроль. Совокупная стоимость полезных ископаемых Украины оценивается в 15 триллионов долларов, более 70 процентов из которых находятся на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также в Днепропетровской области, к которой приближается линия фронта.