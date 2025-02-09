Зеленского уличили в попытке использования ресурсов Украины для переговоров с США

Politico: Зеленский использует ресурсы Украины для переговоров с США

Украинский лидер Владимир Зеленский пытается склонить Соединенные Штаты на свою сторону обещаниями минеральных богатств. Об этом пишет издание Politico.

«Владимир Зеленский предпринимает дипломатические усилия, чтобы склонить на свою сторону Белый дом и президента США Дональда Трампа перед любыми переговорами с РФ, используя в качестве рычага минеральные богатства Украины», — сказано в статье.

Как подчеркивается, Киев в связи с этим пообещал серьезные шаги в ближайшие недели.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что Владимир Зеленский хочет обмануть Дональда Трампа, передав права на добычу редкоземельных металлов, так как подходящих месторождений на Украине нет.

До этого Зеленский предложил Трампу полезные ископаемые в новых регионах России. Он отметил, что если недра останутся под контролем России, то «туда зайдут другие страны, другие компании».