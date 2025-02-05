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08:08, 5 февраля 2025Бывший СССР

Зеленского обвинили в продаже «воздуха» Трампу

Рогов: Зеленский обманывает Трампа насчет металлов и хочет продать ему воздух
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Telmo Pinto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Владимир Зеленский хочет обмануть президента США Дональда Трампа, передав права на добычу редкоземельных металлов, поскольку подходящих месторождений на Украине нет. С таким обвинением в интервью РИА Новости выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Зеленский пытается продать Трампу воздух, идя сознательно на обман и политическое мошенничество. Разведанных месторождений редкоземельных металлов на Украине с экономически оправданной стоимостью практически нет. При этом значительная часть [месторождений] находится на территории, которая уже освобождена от оккупации режима Зеленского», — сказал он.

Рогов подчеркнул, что под контролем России находятся месторождения лития, титана и стронция. Трамп, по его словам, быстро разберется, что «голый король» Зеленский хочет продать ему кислород.

Ранее Зеленский предложил Трампу полезные ископаемые в новых регионах России. Он отметил, что если недра останутся под контролем России, то «туда зайдут другие страны, другие компании».

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