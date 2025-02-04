Зеленский предложил Трампу полезные ископаемые в новых регионах России

Зеленский предложил США добывать полезные ископаемые в новых регионах России

Значительные объемы полезных ископаемых и редкоземельных металлов, которые Украина предложила США в обмен на помощь Киеву, находятся в новых регионах России. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский после встречи с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, передает телеканал «Мы — Украина».

Он указал, что контроль над многими добывающими предприятиями был утерян еще в 2014 году. «Мы открыты к тому, что все это может быть разработано с нашими партнерами, которые помогают нам защитить нашу землю, и это абсолютно справедливо», — сказал украинский лидер. Зеленский добавил, что если недра останутся под контролем России, то «туда зайдут другие страны, другие компании».

В начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон хочет получать редкоземельные металлы с территории Украины. Такую сделку он намерен заключить с Киевом в обмен на американскую военную помощь. Источник Financial Times, близкий к Зеленскому, сообщил, что Киев допускает такой вариант сотрудничества. «Конечно, мы готовы работать с Америкой», — рассказал собеседник издания. Он добавил, что Украина предложила американцам особые условия взаимодействия по ключевым ресурсам.

В 2022 году сообщалось, что после начала специальной военной операции (СВО) Россия взяла под контроль на Украине множество месторождений полезных ископаемых. В совокупности эти залежи оцениваются в 12,4 триллиона долларов. Тогда, по данным канадской аналитической компании SecDev, Россия контролировала 63 процента украинских месторождений угля, 11 процентов месторождений нефти, 20 процентов месторождений природного газа, 42 процента месторождений металлов и 33 процента месторождений редкоземельных ископаемых, включая литий.