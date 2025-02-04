На Украине заявили о готовности передать США редкоземельные металлы

FT: Киев может передать США редкоземельные металлы в обмен на помощь

Украина может передать США редкоземельные металлы в обмен на оказываемую помощь. Об этом, ссылаясь на источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет Financial Times.

«Конечно, мы готовы работать с Америкой», — рассказал собеседник издания, добавив, что Украина предложила президенту США особые условия сотрудничества по ключевым ресурсам.

Подобный план, как отмечает издание, согласуется с высказываниями самого Трампа, который заявлял, что он хочет «обеспечить безопасность редкоземельных металлов».

Ранее агентство украинское УНИАН заявило, что Украина утратила львиную долю редкоземельных металлов, большая их часть находится на неподконтрольных Киеву территориях.