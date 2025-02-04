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02:19, 4 февраля 2025Бывший СССР

На Украине рассказали об утрате львиной доли редкоземельных металлов

УНИАН: Украина утратила львиную долю редкоземельных металлов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Украина утратила львиную долю редкоземельных металлов, большая их часть находится на неподконтрольных Киеву территориях, отмечает УНИАН.

Агентство ссылается на данные украинской версии Forbes. Там подсчитали, что по состоянию на апрель 2023 года совокупная стоимость полезных ископаемых составляла 15 триллионов долларов, однако более 70 процентов находятся на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Днепропетровской области, к которой приближается линия фронта.

РБК-Украина со ссылкой на источники напомнило, что президент Владимир Зеленский предлагал США ресурсы в одном из пунктов мирного плана. Речь идет в том числе о титане, уране и литии. Политик предлагал, чтобы «это было специально защищено и специально использовалось с ключевыми партнерами».

Депутат Верховной Рады Максим Бужанский написал в Telegram-канале, что некоторые украинцы возмущены планами передать Соединенным Штатам свои ресурсы. Однако, из-за трудоемкости процесса их добычи внешние инвесторы и украинские компании не торопятся заняться выработкой. «Поэтому можем отдать добычу в концессию и получать ренту и рабочие места, плюс торговлю и бытовые услуги в городах, где есть профильные предприятия», — указал парламентарий.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США хотят получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на продолжение военной и финансовой помощи.

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