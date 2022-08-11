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Россия взяла под контроль на Украине месторождения на триллионы долларов

WP: Россия взяла под контроль на Украине месторождения на 12,4 триллиона долларов

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

После начала военной спецоперации Россия взяла под контроль на Украине множество месторождений полезных ископаемых, которые в совокупности оцениваются в 12,4 триллиона долларов. Об этом рассказывает The Washington Post (WP).

По данным канадской аналитической компании SecDev, Россия контролирует 63 процента украинских месторождений угля, 11 процентов месторождений нефти, 20 процентов месторождений природного газа, 42 процента месторождений различных металлов и 33 процента месторождений редкоземельных ископаемых, включая литий. Кроме того, Украина потеряла по одному месторождению урана, золота и крупный карьер по добыче известняка. По оценке SecDev, Киев может потерять доступ почти к двум третям своих энергетических и минеральных месторождений.

WP указывает, что эти полезные ископаемые необходимы для производства многих высокотехнологичных компонентов, от деталей самолетов до компонентов смартфонов. Это может затруднить поиск Европой альтернатив импорту из России и Китая. Кроме того, боевые действия привели к замораживанию многих инвестиционных проектов в энергетическом и горнодобывающем секторах.

По мнению директора украинского аналитического центра экономики Станислава Зинченко, Украина может потерять сильную сырьевую экономику и в этом случае станет похожа на «одну из стран Балтии, страну, неспособную поддерживать свою индустриальную экономику».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза (ЕС) значительной финансовой помощи без бюрократических блокировок. Глава государства напомнил, что дефицит бюджета Украины ежемесячно составляет около пяти миллионов долларов. Также страна нуждается в восстановлении, подчеркнул он.

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Антон Похиляк
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