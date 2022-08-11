Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский потребовал от ЕС «значительной финансовой помощи» для Украины

Президент Украины Зеленский потребовал от ЕС финансовой помощи без бюрократии

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза (ЕС) значительной финансовой помощи без бюрократических блокировок. Об этом он заявил во время выступления на конференции союзников Украины из стран Северной Европы, передает РИА Новости.

Глава государства напомнил, что дефицит бюджета Украины ежемесячно составляет около пяти миллионов долларов. Также страна нуждается в восстановлении, подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что «страна, которая блокирует финансирование для Украины» должна срочно «исправить проблему». «Нужны финансы для Украины в достаточном количестве и без каких-либо бюрократических блокировок», — добавил он.

Ранее Зеленский обвинил Европейский союз в искусственной задержке макрофинансовой помощи Киеву в размере 8 миллиардов евро. При этом он отказался называть страну, которая тормозит процесс оказания помощи. По его мнению, это «ошибка», которую должны вскоре исправить.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Эстония перечислила категории россиян с разрешенным въездом в страну
Тайваню предложили неожиданного защитника
В России покажут систему охраны «Прометей» с боевыми модулями
Российского блогера на Lamborghini задержали за езду без прав
Россияне высказались о вероятности изменения сексуальной ориентации
Начальник райотдела полиции погиб на охоте в Забайкалье
Исключенная из сборной Украины биатлонистка выступит на чемпионате России
Умерла заслуженный художник России Наталья Нестерова
В российском городе торговка цветами набросилась на ребенка из-за сбитой вазы
Второй частный вертолет пропал в Красноярском крае
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.