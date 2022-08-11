Зеленский потребовал от ЕС «значительной финансовой помощи» для Украины

Президент Украины Зеленский потребовал от ЕС финансовой помощи без бюрократии

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза (ЕС) значительной финансовой помощи без бюрократических блокировок. Об этом он заявил во время выступления на конференции союзников Украины из стран Северной Европы, передает РИА Новости.

Глава государства напомнил, что дефицит бюджета Украины ежемесячно составляет около пяти миллионов долларов. Также страна нуждается в восстановлении, подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что «страна, которая блокирует финансирование для Украины» должна срочно «исправить проблему». «Нужны финансы для Украины в достаточном количестве и без каких-либо бюрократических блокировок», — добавил он.

Ранее Зеленский обвинил Европейский союз в искусственной задержке макрофинансовой помощи Киеву в размере 8 миллиардов евро. При этом он отказался называть страну, которая тормозит процесс оказания помощи. По его мнению, это «ошибка», которую должны вскоре исправить.