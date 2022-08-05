Зеленский обвинил ЕС в искусственной задержке финансовой помощи Украине

Зеленский обвинил Евросоюз в искусственной задержке 8 миллиардов евро помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Европейский союз в искусственной задержке макрофинансовой помощи Киеву в размере 8 миллиардов евро. С таким заявлением он выступил в видеообращении, опубликованном в Telegram.

Он отметил, что «ежедневно и разными способами» напоминает некоторым европейским коллегам, что «нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма» украинских пенсионеров, переселенцев, учителей и других граждан, которые зависят от бюджетных выплат.

И такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства — это или преступление, или ошибка. И сложно сказать, что из этого хуже Владимир Зеленский президент Украины

При этом Зеленский отказался называть страну, которая тормозит процесс оказания помощи. В то же время он выразил надежду, что это «все-таки ошибка и ее исправят».

Киев не впервые критикует Запад

Не исключено, что страной, которая задерживает оказание финансовой помощи Украине, является Германия. В начале августа с подобными заявлениями выступил заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква. Он обвинил власти ФРГ в том, что они блокируют рассмотрение данного вопроса. По словам Жовквы, украинский лидер ведет активные переговоры со своими партнерами.

При этом Европейская комиссия предупреждала об отсутствии свободных средств для помощи Украине. «В настоящий момент доступных средств в рамках многолетнего бюджетного плана нет, чтобы создать необходимую подушку безопасности», — сообщили в пресс-службе ЕК. Уточнялось, что для подобного финансового решения ЕС необходимо обладать страховочной суммой в 70 процентов от размера помощи Киеву.

Ранее Владимир Зеленский обратился к западным странам с призывом нарастить поставки оружия Киеву, а также раскритиковал их за недостаточно жесткую позицию в отношении России. По его словам, санкционная политика Запада «так по-настоящему и не повлияла на позицию России». Также Зеленский признал превосходство Москвы перед Киевом в техническом оснащении, из-за которого страна «не способна наступать».

До этого в офисе Зеленского пожаловались на ЕС из-за поставок «не того оружия».

Многомиллиардная помощь Украине

20 июля кабинет министров Украины одобрил привлечение рекордной финансовой помощи от Международной ассоциации развития и Международного банка реконструкции и развития (МБРР). Киев получит безвозвратно 4,5 миллиарда долларов от организаций.

В начале августа стало известно, что Владимир Зеленский по телефону обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом новые поставки оружия из стран альянса Киеву. В ходе разговора украинский лидер подчеркнул важность получения от альянса в «максимально сжатые сроки» нелетальной военной помощи в рамках пакета, утвержденного на июньском саммите в Мадриде.

Кроме того, 1 августа президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине дополнительной военной помощи на полмиллиарда долларов. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, новый пакет помощи включает в себя снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы для 155-миллиметровых артиллерийских установок.

До этого Совет Европейского союза (ЕС) согласовал пятый транш военной помощи Киеву в размере 500 миллионов евро. Глава Евросовета Шарль Мишель поприветствовал решение Евросоюза и назвал точную сумму, которую европейская организация планирует выделить Украине.